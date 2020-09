Ezio Bosso, Franceschini: “Scompare artista che ha fatto di sua vita messaggio di forza e speranza”

‘Un uomo profondo e generoso, un artista esplosivo capace di trasmettere la gioia di suonare e la passione per la musica. Sono molto addolorato per la scomparsa di Ezio Bosso: è un triste giorno per la cultura italiana che perde un grande interprete e compositore, un uomo straordinario che ha fatto della sua vita un messaggio di speranza e di forza”. Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.