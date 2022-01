Eurovision, è subito polemica: il Comune cerca giovani volontari. Russi (M5s): “E’ sfruttamento del lavoro”

E’ apparso ieri sul sito del Comune di Torino il bando con cui si cercano 600 giovani volontari che lavorino per l’organizzazione e durante lo svolgimento dell’Eurovision Song Contest. La kermesse musicale si svolgerà a metà maggio, ma l’impegno richiesto va dal 1 aprile al 20 maggio.

Un annuncio che ha generato subito polemiche rispetto alla scelta dell’amministrazione di affidarsi al lavoro volontario con solo piccoli benefit come mezzi pubblici e pasto gratis.

“I volontari selezionati”, si legge, “verranno dotati di un’uniforme di riconoscimento da indossare durante i turni di servizio, del biglietto di trasporto pubblico, di un buono pasto; non è prevista l’accomodation dei volontari non residenti in Torino“.

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale Andrea Russi ha infatti commentato la notizia come “vergognosa”, osservando come la “Giunta Lo Russo usa l’appeal di un evento di enorme portata mediatica per adescare giovani, ai quali si chiede di lavorare gratis, per più di un mese e mezzo e senza alcun diritto, in cambio di “visibilità”, o per “fare esperienza”, mascherando dietro termini entusiastici un vero e proprio sfruttamento del lavoro”.

“Tutto ciò è molto grave, – prosegue il pentastellato – a maggior ragione perché accade in un contesto in cui si prevedono ricadute economiche importanti dagli sponsor e dai flussi turistici. Nonostante ciò, si ritiene di non dover stanziare neanche una parte del budget per pagare chi dovrà occuparsi dell’accoglienza, della logistica e per coloro che lavoreranno per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione” .

“In un momento in cui i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla nostra Città, non possiamo permetterci di trasmettere il messaggio che a Torino il lavoro non valga nulla”, ha concluso Russi.