Esplora Italia: le vacanze in epoca di pandemia Coronavirus

Estate, tempo di vacanze. Ma quali vacanze, in epoca di pandemia tuttora serpeggiante in vari Paesi del mondo?

Quest’anno sarebbe forse consigliabile limitare gli spostamenti, onde evitare di ritrovarsi in qualche zona ancora interessata da focolai epidemici, privilegiando invece la (ri)scoperta delle innumerevoli bellezze italiane.

È da questa considerazione che è nato il portale www.esploraitalia.it, , un progetto firmato da due torinesi attivi da tempo nel settore del Turismo. L’idea alla base dell’iniziativa è semplice e parte dal presupposto che l’Italia è piena di bellezze straordinarie, spesso sconosciute agli stessi cittadini che magari vivono a poche decine di chilometri. Partendo da questa considerazione, Andrea Dattoli e Tiziano Salerno, organizzatori di viaggi ed esperti di tecnologie digitali, hanno creato questo portale destinato a rilanciare il settore del Turismo italiano, messo a dura prova dalle restrizioni imposte dall’epidemia Covid-19.

Si tratta in sostanza di un “generatore di idee” che presenta alcune proposte fra oltre 900 destinazioni mappate, ma permette anche di effettuare ricerche specifiche per ambiti di zona e, soprattutto, permette di inserire nuove mete turistiche. Oltre alle destinazioni classiche, come i siti patrimonio dell’Unesco o le numerose città d’arte, si possono quindi trovare (o inserire!) nuove località, meno conosciute, ma non meno interessanti.

Naturalmente, gli interlocutori privilegiati per implementare il sito sono enti del turismo, operatori del settore, Pro loco e via dicendo, ma anche i semplici cittadini-turisti possono dare il loro contributo, inserendo suggerimenti su itinerari alternativi o località meno battute. La piattaforma è attiva anche tramite Facebook e Istagram e permette la condivisione dei contenuti, in modo da sfruttare il “passaparola”.

“Il post Coronavirus – dice Andrea Dattoli, uno degli ideatori del sito – rende più difficile viaggiare all’estero. Questa è, dunque, l’occasione giusta per conoscere i tesori nascosti del nostro paese. Non solo. Il lockdown e la gestione dell’emergenza hanno avuto un forte impatto sull’economia italiana e, anche, su migliaia di commercianti, ristoratori, operatori turistici». Tornare – o rimanere – a trascorrere le vacanze in Italia è dunque anche un ottimo modo per dare ossigeno alla nostra economia nazionale in difficoltà, tanto più che, come sottolinea Tiziano Salerno, co-autore del sito: “Spesso si cerca la bellezza altrove, quando ce l’abbiamo vicino. Oppure ci si lascia prendere dalla frenesia e dalle mode”. L’obiettivo di #EsploraItalia è promuovere la «destinazione Italia» e motivare gli italiani a trascorrere le vacanze nel loro paese: “Nasce come un gioco perché così ci si avvicina a una zona. Poi, però, c’è anche un ruolo attivo di scoperta, ognuno può costruirsi una mappa di esplorazione, votare una regione”.

I due ideatori del sito, entrambi 35enni e originari di Alpignano, nel Torinese, nel 2014 avevano dato vita al tour operator Archè Travel, che propone viaggi sulle rotte degli antichi nel Mediterraneo, dalla Grecia alla Turchia all’Oman, che nel 2015 si era aggiudicato il Premio Turismo Cultura Unesco. Mettendo a frutto i mesi di forzata inattività nel periodo della quarantena, basandosi sulle proprie competenze turistiche e di programmazione e con la collaborazione dei colleghi transalpini Eric Gerardin e Florian Colas, esperti in tecnologia del turismo, hanno dunque messo a punto questo portale destinato a rilanciare il turismo nazionale. Contemporaneamente, hanno generato un altro sito, il portale “Generazione Viaggio”, ( https://generazioneviaggio.it/informazioni-coronavirus-tempo-reale/ ).dove i viaggiatori possono trovare, gratuitamente e in tempo reale, gli aggiornamenti sull’andamento dei contagi nei vari Paesi del mondo, con la situazione sanitaria e della accessibilità delle frontiere. Riccardo Graziano 24/06/2020