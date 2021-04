Elezioni comunali a Torino, nei sondaggi centrodestra avanti. Pd-M5s insieme passano al primo turno. E Appendino piace

Il centrodestra avanti di due punti, rispetto al centrosinistra a Torino per le prossime elezioni comunali. La forbice, secondo un sondaggio di Ipsos commissionato dal Partito Democratico, vede il centrodestra al 42-43% e il centrosinistra 40-41%. Per vincere al primo turno diventerebbe per i Dem vitale l’alleanza con il Movimento Cinque Stelle che è dato al 13%, il Pd, al 30%, la Lega al 18% e Fratelli d’Italia al 12%.

E anche il giudizio dei torinesi su Appendino non è quello che ti aspetti dalla narrazione fino ad oggi sotto la Mole, ovvero: se il 55% reputa la sua amministrazione da pessima a insufficiente, ben il 45% invece la ritiene da sufficiente a ottimo.

Per quanto riguarda i candidati Guido Saracco, rettore del Politecnico, raggiunge il 39% nell’indice di gradimento. Mauro Berruto e Stefano Lo Russo sono attorno al 30%.