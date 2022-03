Venerdì 25 febbraio è stato presentato a Torino il teaser di “Dell’Amore e dell’Onore”, il primo fan film di Star Trek realizzato in Italia, che è possibile visionare da qui:

https://youtu.be/nzmc3ri5WOo



Scritto da Jack Ponissi, il film viene girato a Torino con un cast di attori teatrali e punta ad essere un prodotto di alto livello cinematografico. Ambientato nel ventitreesimo secolo, il film narra di come un’apparente missione di routine possa inaspettatamente diventare una battaglia di armi e di intelletti, in una corsa contro il tempo in cui l’equipaggio dovrà lottare per rimanere vivo. Come ogni buona storia di Star Trek, non mancano spunti di etica e filosofia, “Dell’Amore e dell’Onore” narra anche di un amore disperato, di differenze culturali e dell’abisso che si può creare tra diverse generazioni poste a confronto.

Il film sarà diretto da Valter Chiorino, nel cast Mirco Faedi, Luca Bocci, Ilenia Palazzolo, Alessandro Cozza, Astrid Vaira e Marco Domenico Malpezzi.