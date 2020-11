Decreto Ristori, Laus: “Servono linee guida per impianti sciistici”

La stagione sciistica è alle porte, ma l’emergenza sanitaria legata al Covid influenzerà anche tempi e modalità di apertura degli impianti, senza che però sia ancora stato deciso nulla su come procedere.

Per questo il senatore del Partito Democratico e capogruppo Pd in commissione Lavoro Mauro Laus ha presentato un ordine del giorno al Decreto Ristori in discussione a Palazzo Madama per impegnare il governo a “emettere urgentemente e comunque prima del mese di dicembre le linee guida per gli impianti sciistici, essenziali al fine di consentire l’avvio ordinario della stagione e la sopravvivenza delle attività economiche in montagna ad essa connesse e al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e di tutti gli operatori del settore”.

Infatti come nota Laus ad oggi “non si hanno certezze sugli eventuali protocolli sanitari che dovrebbero garantire la riapertura degli impianti, nè sui tempi di riapertura degli stessi”.