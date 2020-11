Covid, in Piemonte scendono i contagi, ma calano i tamponi. Alti i ricoveri.

Dopo due giorni scendono sotto quota 4 mila i nuovi contagi in Piemonte, dove calano però anche i tamponi. Nelle ultime 24 ore, l’Unità di crisi regionale ha registrato, a fronte di 14.819 tamponi, 3.884 nuovi positivi, il 38% dei quali asintomatici. Sono 35 invece i decessi, di cui 11 quelli verificatisi oggi. Stabile l’incremento dei ricoverati in terapia intensiva, venti in più rispetto a ieri, per un totale di 304 pazienti, a preoccupare in particolare è l’aumento dei ricoveri negli altri reparti: nell’ultimo giorno sono stati 245, che portano il totale a 4.367. I piemontesi in isolamento domiciliare sono quasi 50 mila. Dall”inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 4.629 decessi e 97.779 contagi, mentre i guariti sono 38.953.