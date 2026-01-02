Cos’è la digitalizzazione?

Negli ultimi trent’anni il mondo intorno a noi è cambiato in maniera radicale, e il merito va soprattutto allo sviluppo di nuove tecnologie. Le cabine telefoniche sono ormai scomparse, e tutti in tasca abbiamo uno smartphone, che è molto più di un telefono. Potremmo dire che questi dispositivi servono “anche” a telefonare, ma il loro ruolo è molto più complesso, al punto che per tanti è diventato un vero e proprio strumento da lavoro.

Tutto questo progresso tecnologico ci porta a parlare di digitalizzazione, che ha i suoi pro e i suoi contro. Cos’è esattamente? Come ha cambiato il nostro mondo? Trovate le risposte a queste e a altre domande nelle prossime righe.

Da analogico a digitale

Un tempo fogli, blocchi per gli appunti, penne, matite, quaderni e molto altro finivano per occupare tutto lo spazio sulle scrivanie di studenti, impiegati e liberi professionisti. Oggi tutto ciò che serve è un computer. Questa è probabilmente una delle conseguenze più dirette e palpabili della digitalizzazione. Addirittura ci sono modi per firmare i documenti in maniera completamente digitale, senza più il bisogno di usare una tradizionale penna.

Questa trasformazione è stata resa possibile non solo dallo sviluppo di nuovi dispositivi, ma anche dall’aumento della velocità delle connessioni internet. Oggi in rete le informazioni viaggiano a una velocità incredibile, rendendo possibile una piena collaborazione in tempo reale.

Non va dimenticato che grazie al digitale si possono tenere in un unico database decine di migliaia di documenti, e ritrovarli in pochi istanti tramite un apposito motore di ricerca. Si tratta di un vantaggio da non sottovalutare.

Lavorare da remoto

Tra le conseguenze della digitalizzazione c’è anche la possibilità di lavorare da remoto. Oggi, per merito internet, si può lavorare sullo stesso documento nel medesimo momento, grazie ai molti software che permettono di condividere i file. Per cui non è più fisicamente necessario essere in sede, ma si può lavorare da qualsiasi angolo del globo.

Il lavoro da remoto è a tutti gli effetti una delle grandi novità degli ultimi anni, che ha modificato lo stile di vita e le abitudini di molte persone. C’è chi un tempo faceva il pendolare, e che oggi si ritrova invece ad avere molto più tempo libero grazie alla possibilità di lavorare dalla propria abitazione. Ci sono anche aziende che hanno adottato un modello di lavoro che si definisce ibrido, permettendo ai dipendenti di mescolare giorni di lavoro in sede a giorni di lavoro da remoto.

Il cartaceo serve ancora?

