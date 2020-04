Coronavirus, “Il Rovere” dona 12 bancali di Colombe alle Molinette

“L’azienda torinese de Il Rovere S.p.A. colpisce ancora!”. Lo annuncia la consigliera comunale Federica Scanderebech facendo sapere che sono state consegnate questa mattina 12 bancali di Colombe pasquali per l’ospedale Molinette.

“Dopo i 1.500 cesti pasquali donati ieri e già distribuiti dalla Protezione Civile, oggi è arrivata una nuova consistente donazione alle Molinette ben 12 bancali di colombe per tutti gli Eroi che stanno combattendo in prima linea! Un sentito e doveroso ringraziamento va fatto a Paolo Lavatelli (uno dei fratelli proprietari de Il Rovere) e a Franco Corbani (proprietario della CO.GES.T. s.c. TORINO che ha gestito interamente a sue spese il trasporto e la consegna)”

Scrive Scanderebech che ricorda: “Nel 2007 mi ero fatta portavoce, insieme a mio papà Deodato, di una raccolta firme per evitare l’abbattimento del presidio ospedaliero delle Molinette. Infatti, l’allora Giunta Bresso nel ridefinire la Città della Salute prevedeva lo smantellamento delle Molinette, del Sant’anna e del Regina Margherita. Siamo io e papà così legati a questo ospedale, proprio perché anche grazie alla nostra raccolta di 12mila firme si era scongiurato il peggio. Ed oggi le Molinette rappresentano un polo focale nella lotta di questa pandemia”.

“Siamo stati artefici del coordinamento di questa ingente donazione per augurare di cuore e commossamente una Buona Pasqua a tutti quegli eroi che neanche in questi giorni potranno vedere le loro famiglie e saranno in prima linea per sconfiggere questo dannato Coronavirus. Grazie di cuore!” conclude la consiliera.

Mentre uno dei fratelli titolari de Il Rovere S.p.A. Paolo Lavatelli dichiara in una nota facebook: “Un pensiero pasquale per un grazie per tutto ciò che state facendo, grazie per il vostro impegno quotidiano, grazie per il supporto alle persone in difficoltà! Andrà tutto bene!! uniticelafaremo”.