Concorsi per entrare nell’Esercito Italiano, ad Ondaland di Vicolungo un info-point

Due giorni dedicati all’informazione per chi vuole partecipare ai concorsi per entrare nell’Esercito. Da sabato a oggi, domenica 1 agosto, l’Esercito Italiano è stato presente con un proprio info-point nel parco acquatico “Ondaland” di Vicolungo (Novara) per illustrare al pubblico tutti i concorsi che l’Esercito propone e le modalità per potervi partecipare.

“Anche in un momento particolare come quello contraddistinto dall’emergenza Covid-19 – spiegano gli organizzatori – il personale del CME Piemonte, nel pieno rispetto delle norme in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ha condotto le proprie attività di informazione e orientamento sulle opportunità professionali e formative che la Forza Armata offre ai giovani, che, come sempre mossi da curiosità, si sono avvicinati numerosi allo stand allestito all’interno del parco, ponendo numerose domande e manifestando curiosità e interesse”.