Concerti, teatro e musei arrivano in casa nostra grazie al live streaming

Gli amanti dell’arte lo sanno bene: non è sempre facile assistere alla messa in scena del nostro spettacolo teatrale preferito o ammirare dal vivo il nostro quadro del cuore. Da sempre le opere d’arte sono state “fisiche” e richiedevano un rapporto diretto con i loro fruitori. Anche nell’era delle registrazioni audio e delle fotografie accessibili con un clic, infatti, l’esperienza è comunque diversa.



Per queste ragioni, essere seduti a pochi metri dal nostro artista preferito o passeggiare in una galleria d’arte , sono esperienze con un diverso sapore. Se quindi ancora oggi è impossibile ammirare l’arte in prima persona senza uscire di casa, la tecnologia del live streaming sembra si stia sempre di più impegnando per rendere la fruizione dell’arte esperienziale e diretta anche a distanza. Ecco come.

La nuova frontiera del live streaming

I vantaggi del live streaming non sono passati inosservati in moltissimi settori dell’intrattenimento e non solo. Se un tempo potevamo solo assistere online a determinati eventi disponibili unicamente in differita, grazie al live streaming la diretta è approdata anche sui nostri computer e smartphone . In questo modo, quindi, sono sempre di più le persone che possono prendere parte a distanza, ma in tempo reale, a determinati eventi, cosa che permette di risparmiare sul trasporto, talvolta l’alloggio, e in alcuni casi il prezzo pieno del biglietto. Aumenta però il giro di affari degli organizzatori degli eventi che solitamente offrono questo servizio a pagamento. Tra i tanti settori che oggi sfruttano il live streaming, spicca sicuramente quello dello sport. Sono infatti diverse le piattaforme che oggi offrono ai loro abbonati la possibilità di guardare in tempo reale, ovunque essi si trovino, gare e partite dei principali sport.



L’intrattenimento digitale hareso questa tecnologia inoltre ancora più interattiva a partire dai casino online fino ai alle dirette streming dei videogames hanno portato decine di giocatori a seguire le dirette degli streamer piú famosi in ambito videoludico. Anche il settore del turismo ha infine approfittato del live streaming: sono molte le realtà locali che oggi trasmettono via video in tempo reale i filmati di importanti eventi tradizionali e folkloristici, come nel caso della Regata di Venezia.

Negli anni, però, questa tecnologia ha conquistato anche il mondo dell’arte permettendo agli amanti della musica, del teatro e dei musei di ammirare i loro artisti e le loro opere d’arte preferite direttamente da casa.



Dal palcoscenico a casa nostra

Certo, già da molto tempo possiamo ascoltare la registrazione di concerti, spettacoli di musica classica e perfino guardare le registrazioni video di musical e spettacoli teatrali. Dobbiamo però ammetterlo: assistere in diretta a questi spettacoli è tutta un’altra cosa. Non solo si condivide l’evento con centinaia, o forse anche migliaia, di altri spettatori, ma si ha la consapevolezza di star partecipando in tempo reale a un evento unico nel suo genere. Non a caso, in questo mondo sempre più interconnesso, anche gli artisti hanno capito in fretta quanto assistere di persona agli spettacoli sia importante per il pubblico. Inoltre sempre più cantanti hanno iniziato a trasmettere i loro concerti online in diretta appoggiandosi a piattaforme dedicate e vendendo un numero ridotto di biglietti digitali, rendendo così l’evento ancora più esclusivo. Se quindi non possiamo assistere di persona al concerto del nostro artista del cuore, il consiglio è quello di controllare se, per caso, non sia possibile assistervi in diretta streaming!



Sull’onda del successo di piattaforme di streaming dedicate a film e serie tv, inoltre, negli anni sono nati sempre più siti che permettono agli abbonati, o perfino in maniera gratuita, di guardare in diretta, o riguardare on demand, spettacoli di opera lirica, balletto, musical e teatro. In questo caso, quindi, è possibile sia assistere alle nuove produzioni dei principali teatri del mondo , ma anche guardare le registrazioni di spettacoli delle stagioni passate. In maniera simile, anche se ancora meno diffuse, funzionano anche le trasmissioni in diretta audio o video dei concerti di musica classica trasmessi in rete dalle filarmoniche di tutto il mondo.

A spasso per i musei grazie a Internet



Se la trasmissione video di spettacoli e concerti è stata per molti una rivoluzione nella fruizione delle arti sceniche, per altri la vera svolta è avvenuta quando è stato possibile visitare i musei in maniera virtuale. Non c’è un modo solo per farlo, ma ogni museo ha inventato una determinata modalità di fruizione. In alcuni casi è semplicemente possibile, da computer, visitare su Internet la versione digitale di ogni salone del museo e vedere immagini ad alta risoluzione delle opere d’arte esposte, magari accompagnate da una didascalia.



In altri casi, però, la tecnologia del live streaming arriva al servizio dei musei: infatti, alcuni musei hanno sviluppato delle vere e proprie visite guidate tenute da esperti, o perfino dagli stessi direttori museali , trasmesse tramite video sulle loro pagine social. Ciò permette agli spettatori non solo di ammirare le opere a distanza, ma di sentirsi parte di un vero e proprio tour alla scoperta dei segreti dei musei, con l’accompagnamento di figure esperte che ne raccontano i retroscena e a cui, quando possibile, fare domande nella sezione dedicata ai commenti sotto il video.