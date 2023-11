Cicap: il venerdì 17 non ci spaventa. Proiettata la Capra, film della tragedia dello Statuto

Per questo venerdì 17 sono molte le iniziative che il Cicap (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) organizza dal 2009 per la giornata Anti-superstizione. Una sfida che viaggia anche sull’ironia in diverse regioni italiane. Le tematiche saranno riprese anche in diversi istituti scolastici.

In un paese di superstiziosi, anche su queste date rimaste fisse nell’immaginario collettivo, l’attività del Cicap con incontri e conferenze intende smontare molti luoghi comuni che animano il mondo del pseudo occulto e del paranormale. Un mondo pieno di trappole, assurdità e ciarlatani pronti ad approfittare di persone in difficoltà. Vicino al Cicap è sempre stato un vero maestro della divulgazione scientifica come Piero Angela. molto attento alla denuncia delle bufale del paranormale.

Ha fatto effetto, specie tra i torinesi , il fatto che la giornata anti superstizione di Lugano si proietti il film La Capra (1981). Una pellicola con Gérard Depardieu tristemente nota a Torino perché fu quella in programmazione nei giorni dell’incendio del cinema Statuto. Quel 13 febbraio 1983 che causò la morte di 64 persone, rimaste intrappolate e morte per intossicazione. Una tragedia che ha aperto la strada a una svolta nel campo della sicurezza dei luoghi pubblici. Più prevenzione e meno cornetti.