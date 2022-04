Capriolo per le strade di San Salvario: salvato dai vigili dopo due ore di inseguimento

Un capriolo in giro per le strade di San Salvario è stato salvato dai vigili dopo che nella serata di ieri sono arrivate varie segnalazioni di chi aveva visto l’animale attraversare corso Marconi e poi vagare tra piazza de Amicis angolo Piazza Petitti. Con il buio il capriolo veniva scambiato per un cane di media taglia.

Sulle tracce dell’animale si è subito mossa una pattuglia che lo ha seguito tentando di avvicinarsi senza farlo spaventare. Una rincorsa durata un paio di chilometri lungo la via Nizza, passando per via Foscolo, via Madama Cristina, fino a Corso Massimo d’Azeglio dove, all’incrocio con via Galliari, dopo due ore di tentativi, il capriolo è stato finalmente avvicinato e abbracciato da un agente che è riuscito a farlo entrare, quasi spontaneamente, all’interno del baule dell’auto.

L’animale, apparentemente in ottima salute, è stato accompagnato all’Ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco dove sarà sottoposto a controlli da parte di personale medico veterinario.