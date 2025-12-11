Camion a noleggio, la soluzione ideale per trasporti “eccezionali”

Per un’impresa che si occupa di logistica e movimentazione merci scegliere il noleggio in alternativa all’acquisto è una prassi ormai consolidata. Utilizzare dei furgoni a noleggio, infatti, consente non solo di risparmiare sui costi ma anche di eliminare tutte le incombenze relative alla gestione pratica dei singoli veicoli.

All’interno della quota mensile, infatti, oltre alle spese amministrative e a quelle per l’utilizzo del mezzo, vengono calcolati anche tutti i costi inerenti alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, e quelli relativi all’assistenza, che rimane attiva per l’intera durata del contratto. Tra i tanti servizi che sono compresi nella rata di noleggio, infatti, c’è anche il soccorso stradale, disponibile h24 sia in caso di incidenti che di eventuali difetti di funzionamento del mezzo, un vantaggio che un imprenditore non può non tenere in considerazione, nel momento in cui si trova a dover scegliere se prendere dei veicoli a noleggio oppure acquistarli.

Sebbene la decisione possa apparire quasi scontata, individuare il modello ideale, soprattutto quando si tratta di predisporre una intera flotta, è tutt’altro che semplice. E’ necessario prendere in considerazione diversi aspetti, per capire quale potrebbe essere l’effettivo impiego dei vari furgoni e se, in casi eccezionali, potrebbero essere sfruttati per portare a termine anche mansioni più complesse.

Certo, grazie al noleggio le aziende possono scegliere tra veicoli di diverse cubature e motorizzazioni, ma a fare davvero la differenza è il player di riferimento, il quale oltre a proporre preventivi e soluzioni contrattuali convenienti, deve anche garantire la disponibilità di veicoli di grandi dimensioni capaci di effettuare anche trasporti più impegnativi. E per richiedere un camion in noleggio AmicoBlu è senza dubbio il partner perfetto, perché oltre ad un’ampia gamma di furgoni e cabinati offre anche la possibilità di richiedere un autocarro equipaggiato con strumenti in grado di rendere più agevoli le operazioni di carico e scarico anche in presenza di merce particolarmente voluminosa e pesante.

Questi mezzi, infatti, rappresentano un valore aggiunto di straordinaria importanza e disporre di camion o autocarri di portata superiore mette un’azienda nelle condizioni di poter ampliare la propria offerta e distinguersi dai diretti concorrenti, andando a proporre servizi diversificati e qualitativamente più elevati.

Ma nel caso in cui l’impiego prolungato di questi particolari veicoli non risulti necessario, si può anche scegliere una formula di noleggio a breve termine, in modo da utilizzare il camion per un periodo limitato e poi restituirlo comodamente presso l’agenzia di riferimento. Convenienza, flessibilità e massimo rendimento, la soluzione ideale per tutti i trasporti “eccezionali“.