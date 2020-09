Calcio, insulti razzisti dal suo profilo social. Il Monregale sospende il giocatore (VIDEO)

Queste sono le abominevoli parole rilasciate da Marco Rossi, giocatore del Monregale calcio. Le riportiamo integralmente, precisando che la sua società sportiva non ha ancora provveduto a cacciarlo dalla rosa. Anzi, dopo aver promesso chiarimenti (19 giugno, comunicato su Facebook), non solo si è trincerata nel silenzio, ma ha iniziato a bannare decine di utenti in cerca di aggiornamenti; su Instagram, invece, i commenti sono stati persino disabilitati. “In poche parole c’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti, e tra l’altro sta ne*ra è pure donna, quindi già “donna” e “diritti” non dovrebbero stare nella stessa frase, in più se aggiungi un “ne*ra”… quindi fa già ridere così no? Però, in poche parole sto orangotango del cazzo ha avuto la brillante idea di denunciarmi per falsa testimonianza. Che però, forse è vero un po’ di falso l’ho dichiarato perché ero fuso e ubriaco, ci sta. Però per principio non mi devi rompere il cazzo anche perché you are black, diocan, ne*ra di merda! E niente, bon, in poche parole io adesso dovrei pagare la macchina a una solo perché sa fare il cous cous: ma baciami il cazzo va’, puttana! Puttana! Troia! Poi ho preso la macchina di mia madre, ho preso l’autovelox, non ho pagato una lira e devo pagare la macchina a te dicocan, se sempre se si può chiamare macchina quella merda di triclo che c’hai. Troia, lavami i pavimenti". (fonte video: https://www.instagram.com/p/CCN-gTHKU9l/?igshid=12tcmp4ev4ln2&fbclid=IwAR2Z6uB7OX_sCZEbtDVIeHvZ71LfpvV-GaHT-FYtOVmm4MFe_Ml9cT8_Tmw) ++ AGGIORNAMENTO: Il Monregale calcio ha pubblicato, alle ore 15.44 di oggi, un comunicato in cui comunica l'avvenuta sospensione del calciatore Marco Rossi ++