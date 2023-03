A Collisioni Giovani arriva Geolier

Si entra nel vivo della prima Giornata Giovani di Collisioni in piazza Medford, organizzata in collaborazione con Banca D’Alba. Un appuntamento ormai fisso dell’estate albese, nato nel 2021 e diventato un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze di tutta Italia. Dopo la conferma di Lazza in concerto venerdì 7 luglio, si aggiunge nella stessa data l’attesissima partecipazione in concerto di Geolier, fenomeno musicale tra i più eclatanti che l’Italia abbia vissuto negli ultimi anni e punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti di tutta la scena.

Geolier ha collezionato, in poco tempo, ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro, oltre a 1.4 miliardi di streaming audio/video. Fresco dell’uscita del suo secondo album, Il Coraggio dei Bambini, che ha debuttato in classifica direttamente in prima posizione ed è stato certificato platino da FIMI, l’artista partenopeo è un talento con pochi eguali, con un’identità forte e ben radicata, ma teso a superare i limiti geografici e musicali senza mai ripetersi, per mostrarsi al pubblico in continua evoluzione.

Ma le sorprese per le giornate Giovani di Collisioni non sono certo finite qui. Arriveranno presto altri annunci per trasformare il Weekend di luglio ad Alba in uno dei più roventi dell’estate, alla scoperta dei nuovi linguaggi della musica italiana.

I biglietti per il concerto di Geolier + Lazza sono acquistabili fin da ora su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati a Є 39.80. Il biglietto dà accesso a tutti i concerti della giornata di Venerdì 7 luglio, compresi quelli che verranno presto annunciati in quella che si preannuncia la maratona musicale più sensazionale per il pubblico dei giovani.

Il Festival Collisioni è realizzabile grazie all’impegno dei suoi partner: Città di Alba, Regione Piemonte, Ministero dei Beni Culturali, Latterie Inalpi, Banca d’Alba, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Cia Cuneo, Mercatò, Consorzio Asti Docg, Distillerie Berta, Panettoni Albertengo, Michelis.