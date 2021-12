Auto Sportive Top di Gamma in Occasione: Una Porsche Km 0 conviene davvero?

Negli ultimi tempi si trovano sempre più spesso offerte per auto a km zero. In particolare vogliamo parlare di quelle che riguardano le auto sportive top di gamma, una categoria di vetture che in passato difficilmente era disponibile nella versione a km zero. Cerchiamo di capire se effettivamente si tratta di offerte particolarmente interessanti e quali sono le caratteristiche di un’auto sportiva di segmento elevato a km zero.

L’auto Sportiva Top di Gamma Scontata



Spendere meno per la stessa qualità

Quali vetture



Trovare ad esempio una Porsche km zero significa poter risparmiare dal 10% fino anche al 20% sul prezzo di listino della casa; quindi nei fatti si può ottenere l’auto dei sogni con tutti gli optional che si desiderano, al prezzo di un allestimento di minor pregio. Spesso chi è pronto a scegliere una vettura del segmento Top Sportivo non fa troppo i conti sul costo finale del veicolo, ma stiamo comunque parlando di una vettura nuova. Sì perché le auto a km zero nei fatti sono nuove, visto che non hanno mai circolato su strada ma sono rimaste nel parco macchine del concessionario. Trattandosi di mezzi di un certo pregio quest’ultimo avrà anche avuto la maggior cura nella loro conservazione, anche se spesso sono immatricolate da non più di 6 mesi. Quindi uno sconto significativo su una Porsche di alta gamma, che è rimasta alcuni mesi all’interno di un autosalone. Vista così è una proposta che è difficile rifiutare.

La crisi dei microchip e le auto di segmento Top



Le case automobilistiche hanno problemi

Quando si può ottenere l’auto appena ordinata



Quest’anno più che mai risulta interessante trovare un’auto di lusso a km zero, vista la particolare situazione in cui ci troviamo. La crisi dei microchip ha messo in pericolo molte industrie, compresa quella automobilistica: senza alcune componentistiche le catene di montaggio non possono continuare a funzionare. E tale situazione coinvolge anche i brand di lusso, le super sportive, perché difficilmente le case automobilistiche preparano un magazzino dei vari componenti di cui hanno bisogno. Ordinando un’auto di lusso oggi è a volte necessario attendere mesi per poterla ritirare dal concessionario. Le offerte a km zero in tale situazione risultano ancora più ghiotte, visto che si tratta di proposte in pronta consegna al 100%. Si ha così la possibilità di trovare l’auto che si desidera, scontata e pronta per essere guidata nell’arco di qualche giorno.

Cosa significa a km zero



Le caratteristiche di tali vetture

Dove trovarle



Un’auto a km zero è nei fatti una vettura nuova: è stata immatricolata dal concessionario, che l’ha lasciata ferma all’interno del proprio autosalone; al massimo può essere stata testata da qualche cliente, ma spesso non è avvenuto neppure questo minimo utilizzo. A fine anno poi si tratta del momento migliore in assoluto, perché una buona fetta delle vetture a km zero sono appena state immatricolate: sono quindi praticamente nuove. Per la legge però, avendo già subito un’immatricolazione, non possono essere offerte come auto nuove, ma come vetture di seconda mano. L’unico piccolo difetto sta nell’offerta, che può essere poco ricca; per ritrovare le proposte migliori è importante recarsi da un concessionario che tratta auto di livello top di gamma.