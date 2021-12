Piazza San Carlo e le chat della sindaca, Forza Italia: “Appendino chieda scusa a città”

Forza Italia chiede che l’ex sindaca Chiara Appendino chieda pubblicamente scusa ai torinesi dopo l’intercettazione delle chat che l’allora prima cittadina si è scambiata con il capo di gabinetto Paolo Giordana all’indomani della tragedia del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo.

“Le intercettazioni pubblicate sui media quest’oggi sono di una gravità inaudita anche perché fanno crollare tutta una serie di distinguo che avevamo pronunciato – in modo garantistico – per le responsabilità a Lei attribuite.

Sulle responsabilità penali e civili saranno i giudici a decidere, ma su quelle morali vorremmo dire all’Appendino che ora dovrebbe chiedere scusa alla Città e soprattutto ai torinesi”. Ad affermarlo, in una nota, il vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Roberto Rosso e il coordinatore cittadino Marco Fontana a seguito delle intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta su piazza San Caro.

“Queste scuse non potranno riparare al danno arrecato, – aggiungono Rosso e Fontana – ma almeno riconsegnerebbero ad una dimensione umana la figura di un Sindaco che dovrebbe mettere al primo posto la sicurezza dei suoi concittadini”.