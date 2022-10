Attivisti di Extiction Rebellion occupano il Consiglio Regionale vestiti da Minions

Indossando un inconfondibile berretto giallo, gli occhialoni e la tuta di jeans si sono travestiti in Minions e hanno fatto irruzione a Palazzo Lascaris poco prima dell’inizio del Consiglio Regionale. E’ questa la nuova azione di Extiction Rebellion: per protestare contro la crisi climatica hanno avvolto le grate delle finestre e il cancello con il nastro giallo e nero, appendendo cartelli e un ampio striscione con scritto “Crimine del secolo: distruggere il clima”.

“Abbiamo deciso di occupare l’ingresso del Consiglio Regionale del Piemonte, perché non è più possibile accettare che un governo regionale possa portare avanti politiche drammaticamente distanti da quello che la comunità scientifica chiede da anni, raccontandosi invece come il governo attento al lavoro e all’economia regionale” afferma Martina, una delle attiviste sedute all’ingresso, vestita anche lei da Minions.

“Di fronte a chi continua a minimizzare lo stato di emergenza ecoclimatica e denigrare chiunque provi a denunciarlo, non ci resta che l’ironia,” afferma Clara. Nel famosissimo film, infatti, i Minions sono sempre in cerca del personaggio più cattivo al mondo per commettere il crimine del secolo. “Oggi i Minions sono arrivati qui, alla Regione Piemonte. Perché il crimine del secolo viene perpetuato in queste stanze, ogni giorno, da un governo che ha scelto di abbandonare completamente i suoi cittadini” continua Clara.

“Nei prossimi mesi, si andrà invece incontro ad una pesantissima crisi energetica, i cui costi saranno scaricati sulle vite di tutti noi cittadini, con il rincaro delle bollette e l’aumento dei costi delle materie prime. I Minions hanno aiutato Gru a rubare la Luna, aiuteranno questa maggioranza a distruggere il clima o si ribelleranno?” conclude Clara.