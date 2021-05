Appendino pensa al dopo sindaca: “Continuerò a occuparmi della città”

Nonostante abbia annunciato già mesi fa la sua intenzione di non ricandidarsi per un secondo mandato da sindaca, Chiara Appendino si trova ancora a dover rispondere a chi le chiede di un eventuale ripensamento e la disponibilità a essere quel candidato che il Movimento 5 stelle ancora non è riuscito a trovare.

“Non mi ricandido lo confermo, ma si può fare politica in tanti modi come ho imparato in questi cinque anni” ha dichiarato ospite della trasmissione ‘Forrest’ su Radio Rai 1. “Continuerò – aggiunge – ad occuparmi della mia città. Io mi sento parte del movimento e spero che ci sia questo passaggio importante anche con Giuseppe Conte di costituzione di una nuova forza politica, che ha secondo me bisogno di evolvere e se ci sarà occasione darò il mio contributo. Però non bisogna aver per forza un ruolo”.

“Penso che per la mia città cercherò di fare ancora qualcosa”, conclude Appendino.