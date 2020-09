Appendino contro gli automobilisti indisciplinati: “Incidenti colpa di chi non rispetta regole”

I recenti incidenti stradali hanno fatto si che la sindaca Chiara Appendino intervenisse prendendo una posizione netta contro il mancato rispetto delle regole della strada e della mobilità sostenibile.

Lo fa attraverso un post pubblicato sui suoi canali social: “Adesso Basta” tuona la sindaca “un’automobile investe un monopattino in piazza Rivoli, un’automobile travolge un dehors in una via pedonalizzata, due auto si scontrano frontalmente in via Borgaro, un camioncino investe un ciclista su un attraversamento ciclabile. Ma per qualcuno la colpa è, nell’ordine: dei monopattini, della pedonalizzazione, dell’incrocio, della pista ciclabile”.

“Ma permettetemi una domanda: – prosegue la prima cittadina – non sarebbe il caso di iniziare ad individuare in capo ad ognuno le proprie responsabilità, anche relativamente alla condotta dei mezzi, che siano auto, moto, bici o monopattini?”.

Appendino parla di “rispetto delle regole”. “Quando inizieremo, – si domanda – con forza, a chiedere a tutti di rispettare le regole e, in particolare a chi conduce veicoli a motore, di andare piano, rispettando i limiti, i semafori, i divieti e le precedenze?”

La sicurezza stradale è il più grave problema di sicurezza in città. Lo vogliamo fare questo passo culturale o ci toccherà continuare a leggere questi numeri accompagnati da articoli che, fra le righe, ci dicono che la colpa è di tutti tranne che dei conducenti che non rispettano le regole?”