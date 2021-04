Alea iacta est. Ecco il regolamento per le primarie del centrosinistra. Mazza (Pd): “Non momento divisivo ma di grande partecipazione”.

“In Direzione ho visto lo spirito giusto per affrontare le Primarie non come momento divisivo, ma di grande partecipazione e approfondimento delle diverse proposte in campo che verranno messe a disposizione dei cittadini”. Così Saverio Mazza, responsabile dell’organizzazione del Partito Democratico di Torino dopo la direzione metropolitana che all’unanimità ha approvato questa sera il regolamento per le primarie del centrosinistra previste per il 12 e 13 giugno. “Dal punto di vista organizzativo, particolare sarà l’attenzione alle norme igienico sanitarie e alla compostezza con la quale le Primarie dovranno avvenire. Con questi presupposti, Sono certo saranno un momento di Festa e condivisione e non di conta”, spiega Mazza.

Il Comitato Organizzatore si riunirà nei prossimi giorni per dare il via alle procedure previste dal Regolamento.

Le disponibilità alla candidatura dovranno pervenire entro il 2 maggio per coloro che dovranno raccogliere le sottoscrizioni dei cittadini residenti o degli iscritti al PD. Ciò potrà avvenire dal 3 maggio fino al 23 dello stesso mese. “Ad oggi lo strumento immediatamente disponibile e regolamentato è il classico, con i gazebo. Il comitato organizzatore vedrà come e se accogliere supporti informatici messi a disposizione”, conclude Mazza.