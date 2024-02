Voli low-cost: quali sono i lati positivi e negativi

Quando si pensa agli spostamenti su lunghe distanze, nella stragrande maggioranza dei casi si fa inevitabilmente riferimento al trasporto aereo. Le distanze azzeratesi sul piano virtuale hanno, infatti, notevolmente cambiato anche le percezioni che le persone hanno in merito alla copertura di lunghe tratte, rendendo necessari dei mezzi di trasporto tanto performanti e celeri quanto affidabili. In questo peculiare contesto, il trasporto aereo ha avuto modo di emergere, soprattutto negli ultimi anni, con l’introduzione sul mercato delle compagnie aeree a basso costo che hanno rivoluzionato completamente il modo di concepire il trasporto aereo.

Se da una parte le tariffe convenienti sono un punto di forza, è importante notare come le compagnie low-cost possano peccare nella gestione di situazioni impreviste rispetto ai vettori tradizionali. Infatti, in caso di problemi come ritardi o cancellazioni – e lo si evince anche dalla pagina di Rimborsamitu.it inerente al rimborso WizzAir in caso di volo cancellato – molte compagnie aeree low-cost sono caratterizzate da una certa complessità nell’iter procedurale che porta a eventuali risarcimenti.

Questo fenomeno viene ampiamente coadiuvato anche dall’avvento di Internet, su cui le persone hanno modo di prenotare voli a prezzi estremamente competitivi, nel comfort della propria casa e senza dover sostenere le spese di commissione delle agenzie di viaggio. Con una domanda tanto ampia per i voli a basso costo, dunque, anche il numero di piattaforme e compagnie aeree che offrono questi servizi è aumentato a dismisura. Chiaramente, la natura low cost di questi spostamenti presenta dei compromessi, talvolta, non in grado di essere compensati dai vantaggi. In ogni caso, scopriremo nelle prossime righe tutto ciò che c’è da sapere al riguardo, offrendo una panoramica dettagliata in merito a vantaggi e svantaggi dei voli low cost.

Quali sono i vantaggi dei voli low cost?

Come già precedentemente accennato, i voli low cost presentano una interessante moltitudine di vantaggi, in grado di affermare questa soluzione come la più apprezzata dai passeggeri. Questa tipologia di trasporti, infatti, offre costi estremamente competitivi, conquistando il mercato di massa. Tra i vantaggi dei voli low cost, dunque, oltre ai prezzi accessibili, troviamo la possibilità di poter prenotare da qualunque location e senza ausili esterni, rivolgendosi direttamente alle piattaforme ufficiali di booking.

Sui siti delle compagnie low cost è anche possibile comprare, valutare e scegliere i voli in funzione delle proprie esigenze e del proprio budget, optando per una serie molto ampia di destinazioni all’interno delle quali questi vettori operano, non soltanto in Europa. Le compagnie low cost, infatti, hanno avuto modo di espandersi nel mercato nell’ultimo ventennio, sin dalla loro introduzione, offrendo sempre più rotte a prezzi altamente competitivi.

Voli low cost: ecco quali sono gli svantaggi

Chiaramente, volare a prezzi accessibili significa anche scendere a compromessi con alcune comodità. È proprio per questo motivo che, a corrispettivi tanto bassi a livello economico, si palesano anche rinunce in termini di servizi come il catering e i giornali gratuiti, oltre ai sistemi di infotainment di cui gli aerei delle altre compagnie sono dotati e che si rivelano particolarmente comodi sulle tratte più lunghe. Un altro svantaggio, poi, è costituito dalla diminuzione dei servizi aerei infrastrutturali.