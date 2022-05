Vodafone Internet Unlimited, l’offerta che ti permette di navigare al massimo

La nuova offerta Internet Unlimited per la fibra Vodafone permette di navigare sempre su rete fissa fino a 2,5 Gbps di velocità. Basta attivare una delle tre versioni, con relativo piano tariffario, per avere una connessione sempre fluida e veloce, ideale per lavorare, giocare, studiare, utilizzare programmi e applicazioni o visionare film e programmi in streaming, Chi è già cliente Vodafone può inoltre usufruire di maggiori vantaggi relativi ai costi.

Internet Unlimited: la velocità della fibra Vodafone senza vincoli

Tutte le tre versioni di Vodafone Internet Unlimited offrono la massima velocità di navigazione, su rete Vodafone FTTH a 2,5 Gpbs, oltre all’invio senza costi di spedizione del modem Vodafone Station. Inoltre, non sono previsti costi di attivazione, e il contratto può essere interrotto in qualsiasi momento.

L’offerta si attiva anche online, via live chat con un operatore Vodafone, oppure dopo avere ricevuta una telefonata promozionale: entro breve tempo, in ogni caso, verrà recapitato direttamete al proprio indirizzo il modem Vodafone Station, senza costi di spedizione. L’offerta, e il relativo piano tariffario scelto, può comunque essere disattivata in ogni momento, restituendo la Vodafone Station entro 30 giorni dalla disattivazione, senza alcun vincolo temporale. Mantenendo Internet Unlimited di Vodafone attiva per 24 mesi, il costo del modem verrà azzerato.

L’offerta Internet Unlimited è disponibile con tre piani tariffari diversi:

Per chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile il costo è di 24,90 al mese;

Per chi passa a Vodafone da altro utente o attiva una linea fissa, il costo è di 27,90 euro al mese;

La terza opzione è l’offerta Internet Unlimited V-Max, che prevede ulteriori servizi aggiuntivi molto interessanti e vantaggiosi.

Nel dettaglio, i servizi inclusi nel pacchetto Internet Unlimited V-Max sono: l’ottimizzazione del segnale tramite Vodafone Station, con l’eventuale installazione dei ripetitori Vodafone, il servizio Sempre Connessi di back up e il sistema di protezione Digital Privacy & Security.

Sempre Connessi è un servizio di backup molto utile e interessante: in tutti i casi di guasto o interruzione della linea, entra in funzione automaticamente e, con la scelta del piano Internet Unlimited V-Max risulta totalmente gratuito. È indispensabile sicuramente per chi lavora, per funzionare, è necessario inserire la Sim apposita nell’alloggiamento della Vodafone Station.

Con l’offerta Internet Unlimitd V-Max è inoltre possibile usufruire dell’ottimizzazione del segnale in ogni punto della casa. Nel momento in cui la rete in fibra viene attivata, i tecnici provvederanno a controllare l’intensità e la performance del segnale in tutta la casa e a pianificare l’eventuale installazione di uno o più ripetitori Super WiFi Extender, in maniera tale da coprire anche le zone più difficili da raggiungere.

Internet Unlimited V-Max comprende inoltre anche il servizio Digital Privacy & Security Family, una protezione davvero molto utile per evitare qualsiasi rischio di furto di dati o di identità.

Attivando l’offerta Internet Unlimited tramite il sito e la chat, è inoltre possibile effettuare le chiamate verso tutti i numeri italiani completamente gratis.