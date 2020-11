Sanzionato l’Ordine dei Giornalisti, in corso Stati Uniti, e la sede Rai di via Verdi da attiviste femministe nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. L’azione poco dopo le 10 ha l’obiettivo di porre l’attenzione sulle narrazione e i linguaggi usati dai media nei casi di violenza sulle donne.

Per questo vernice rosa, articoli di cronaca e volantini sono stati lanciati davanti alle due sedi. Mentre sempre sul tema oggi il movimento “Non una di meno” si è dato appuntamento in piazza Castello per una manifestazione ed ha lanciato l’iniziativa di mail bombing alle redazioni giornalistiche considerate destinatari-bersaglio per dire “No alle narrazioni violente e no alla “comunicazione tossica”.



“Dopo gli attacchi di ieri alle redazione della Stampa e della Repubblica di Torino, quello di stamane alla sede dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte è un altro segnale contro la libera e corretta informazione per intimidirla – sottolinea il presidente dell’Odg Piemonte, Alberto Sinigaglia -. Gesti violenti nella Giornata contro la violenza sulle donne sono ancora più assurdi e deprecabili. Derivano da un’ignoranza supponente e becera purtroppo diffusa”.