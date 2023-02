Valentino, riapre La Rotonda. Futuro incerto per il Cacao

Torna l’attenzione intorno ai locali del parco del Valentino da tempo chiusi e oggi oggetto di una mozione in Commissione consiliare presentata dal consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Parlando del Cacao la vicesindaca e assessora al Patrimonio, Michela Favaro, ha precisato di come si tratti di “un immobile strategico per la città la cui riapertura avrebbe ricadute positive. Ma – spiega – al momento sono tanti e tali gli abusi edilizi che si trovano sul sito, che un eventuale bando porrebbe vincoli notevoli per un concessionario. È impossibile pensare che il locale possa essere riaperto per l’estate 2023, ma il nostro impegno è approfondire la situazione, anche legata a quello che sarà l’utilizzo del vicino Padiglione 5, guardando al 2024”.

Intanto, la vicesindaca ha ricordato come è stato sgomberato ‘Imbarco Perosino’ che a breve potrà essere nuovamente assegnato. In corso anche i lavori per altri due locali, ‘Fluido’ e ‘Chalet’, mentre ‘La Rotonda’, spiega l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, “potrebbe riaprire prima del previsto”, forse già a maggio.