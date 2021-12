Vaccini sulle piste da sci, ma aumentano le disdette per la settimana bianca

La Regione Piemonte vaccina anche sulla neve. Il 30 dicembre a Sestriere, Prato Nevoso e Alagna sarà possibile ricevere la prima dose con accesso diretto o la terza dose nel caso di coloro che hanno già un appuntamento programmato in quello stesso giorno.

“Un modo per avvicinarci al Capodanno continuando a sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza del vaccino” sottolineano in una nota il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e il vicepresidente e assessore alla Montagna Fabio Carosso.

“Speriamo che per chi non ha ancora fatto la prima dose sia una occasione, un incentivo per riceverla, e per chi invece ha già l’appuntamento quel giorno per la terza dose un modo per ricevere la protezione del vaccino senza rinunciare a una giornata sulle nostre splendide montagne”, aggiungono insieme all’assessore al Turismo, Vittoria Poggio, e allo Sport, Fabrizio Ricca.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Comuni e le Aziende sanitarie locali e i gestori degli impianti sciistici. Possono accedere anche gli over12 che hanno il domicilio sanitario in Piemonte.

Eppure proprio il picco di contagi sta causando tante rinunce per chi aveva già programmato una vacanza sulla neve nel periodo delle Festività e nelle prime settimane di gennaio. Nel comprensorio della Vialattea si stima che le rinuncia siano fino al 70 per cento dei già prenotati, tra chi si trova in quarantena e chi in via precauzionale preferisce lasciare gli sci in cantina.