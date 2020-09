Tribunale dei brevetti, Versaci contro Marsiaj: “Non ha a cuore futuro di città”

Non sono piaciute le dichiarazioni del presidente dell’Unione industriale di Torino Giorgio Marsiaj sulla questione del Tribunale dei brevetti al consigliere M5s Fabio Versaci che accusa il numero uno di Ui di non puntare i piedi “per portare a Torino il Tribunale Europeo dei brevetti”.

“Ovvimante non è il caso di fare la guerra a Milano, – scrive Versaci – ci mancherebbe, ma di avere un po’ a cuore il futuro della nostra città sì, perchè oltre al prestigio il Tribunale dei Brevetti vale 500 milioni di indotto. Certamente dovrà prevalere il bene del Paese ma spero prevalga anche il bene della nostra città”, prosegue l’ex presidente del Consiglio comunale.

“Noi stiamo facendo di tutto per rendere Torino protagonista in ogni campo e stiamo dando il massimo anche in questa partita. La faccia vale la pena metterla anche quando si rischia una sconfitta. È troppo semplice fare un passo di lato e poi puntare il dito sui fallimenti. I risultati arrivano quando si riesce a far rete, mi auguro siano in tanti a sostenere la nostra candidatura” conclude Versaci.