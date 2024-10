Toscana regina dei matrimoni stranieri: boom del settore del destination wedding 

L’Italia è da sempre una delle mete preferite dal turismo internazionale. Ogni anno non solo i nostri connazionali, ma anche persone provenienti da tutto il mondo scelgono di trascorrere del tempo nel Bel Paese, complici le sue città d’arte, ma anche le tante attrazioni naturalistiche, dagli infiniti chilometri di costa fino alle montagne innevate.

Per molti stranieri che decidono di visitarla l’Italia è sinonimo di dolce vita, di buon cibo, di clima mediterraneo, ma anche di amore. Tante mete infatti sono ritenute veri e proprio posti romantici in cui è possibile trascorrere del tempo indimenticabile con la propria dolce metà. O, perchè no, in cui coronare il proprio sogno d’amore, sposandosi in una destinazione dello Stivale.

Un pensiero molto più comune di quanto si possa immaginare se consideriamo che il settore del “destination wedding”, ovvero la moda di celebrare il proprio matrimonio in località da sogno lontano da casa, è in crescita negli ultimi anni. Nel solo 2023 si è registrato un aumento del 22 per cento delle coppie straniere che si sposano in Italia, con un fatturato che è accresciuto ben del 34 per cento.

A fare da apripista e a dettare la nuova tendenza sono state molte coppie dello spettacolo e celebrity che hanno pronunciato il loro sì in splendidi scenari di città d’arte o in mezzo alla natura: da Tom Cruise che scelse il Castello Bracciano per sposare Katie Holmes, alle sorelle Kardashian, a Firenze e Portofino, o ancora George Clooney che a Venezia ha messo l’anello al dito alla fidanzata Amal.

A guidare la classifica dei Paesi stranieri con più matrimoni celebrati in Italia gli Stati Uniti che vantano anche una media di 60 invitati a cerimonia. Seguiti da Inghilterra, Canada e Nord Europa. Cifre non da poco se si considerano le ricadute per l’economia del territorio in numerosi settori: da quello alberghiero, alla ristorazione a tutte le professioni legate alla riuscita dello sposalizio.

E se l’Italia è la meta per eccellenza dei matrimoni, anche in quanto a location ci sono delle preferenze: per lo più castelli o residenze storiche oppure anche luoghi immersi nella natura. Una regione in particolare domina la classifica: la Toscana, che risulta essere la più amata dalle coppie di sposini proprio per il suo mix di arte, piccoli borghi e paesaggi mozzafiato, che resteranno ricordi indelebili soprattutto affidandosi a un Tuscany wedding photographer in grado di immortalare tutta la bellezza di un giorno così importante.

Come detto, il settore dei matrimoni per stranieri, rappresenta un’opportunità di lavoro per molte professioni. Chi arriva da lontano per festeggiare il suo giorno più bello, solitamente si affida a dei professionisti che organizzino tutto: dall’agenzia di viaggi, fino a un wedding planner e a chi gestisce il catering che ovviamente sarà a prevalenza di prodotti tipici da far gustare ai propri ospiti.

Senza contare che il matrimonio diventa molto spesso una vera e propria vacanza: essere lontani centinaia di chilometri da casa e aver investito anche molti soldi diventa la scusa perfetta per sostare nel nostro Paese e magari visitarne più parti insieme a parenti e amici giunti per l’occasione.

Un boom del settore, dunque, che è destinato a durare anche nei prossimi anni. Nel solo 2024 si stima un ulteriore aumento dell’8 per cento, con 1200 cerimonie in più, mentre già si attende la stagione estiva del 2025, visto che la maggior parte dei matrimoni vengono celebrati tra maggio e settembre. E si strizza l’occhio anche a nuovi mercati, come quelli asiatici, che possono rappresentare un ulteriore bacino di promessi sposi desiderosi di giurarsi amore eterno tra dimore antiche, spiagge bianche o verdi colline. Pronti a confermare con la loro scelta e il loro si che l’Italia è davvero una delle mete più romantiche che esistano al mondo.