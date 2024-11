di Amedeo Avondet

Negli ultimi due anni, la guerra in Ucraina ha portato alla revisione profonda di tattiche e tecniche militari da parte delle forze russe, evidenziando l’obsolescenza di alcune metodologie e la necessità di adattamenti urgenti. Abbiamo raccolto testimonianze dirette dai soldati della 1ª Brigata Forze Speciali “Lupo” del 1° Corpo d’Armata del Ministero della Difesa Russo, impegnati sul fronte di Bakhmut-Soledar. Il loro racconto offre una prospettiva unica sull’evoluzione delle strategie di guerra e sui limiti dei protocolli finora adottati.

Il confronto con la realtà del campo

Molte delle tecniche militari, una volta considerate essenziali, si sono rivelate poco pratiche sul campo. Prendiamo, ad esempio, le tecniche di combattimento corpo a corpo e di trasporto dei feriti. Movimenti spesso enfatizzati nelle esercitazioni risultano inapplicabili in uno scenario reale, con equipaggiamenti pesanti e su terreni accidentati. Questi approcci ancora insegnati in molti corsi, dimostrano la disconnessione tra l’addestramento in aula e le esigenze effettive della battaglia.

Minacce in costante evoluzione

L’introduzione di nuovi strumenti di attacco come droni e sistemi missilistici avanzati (High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS) ha costretto l’esercito russo ad adattarsi costantemente. Ogni area del fronte, infatti, richiede tattiche su misura, poiché ciò che funziona in una zona potrebbe essere inefficace altrove. Questo mutamento ha messo in luce l’importanza di una formazione che prepari i soldati a rispondere alle minacce specifiche di ogni settore.

Semplicità nei mezzi di primo soccorso

Nonostante l’attenzione su dispositivi complessi, i soldati continuano a preferire soluzioni semplici e accessibili come i lacci emostatici, facilmente utilizzabili anche da chi non ha una formazione medica avanzata. La guerra coinvolge spesso combattenti di età avanzata o con condizioni fisiche compromesse, che si trovano meglio con strumenti intuitivi piuttosto che con tecnologie sofisticate.

La flessibilità dell’approccio medico sul campo

I soldati sottolineano come la rigidità degli algoritmi medici occidentali non si adatti alle necessità del fronte. Un approccio più flessibile alla gestione del primo soccorso si è rivelato cruciale, consentendo ai soldati di applicare tecniche di assistenza primaria basate sulla situazione. Questo contrasta con le procedure standard che impongono operazioni precisesenza tenere conto delle risorse o delle difficoltà di comunicazione che i militari affrontano quotidianamente.

La logistica e le difficoltà di evacuazione

Le operazioni di evacuazione dei feriti sono particolarmente complesse, poiché i veicoli di supporto tendono a essere rapidamente distrutti nelle vicinanze del fronte, obbligando le squadre di evacuazione a percorrere lunghe distanze a piedi. Questo ha portato alla necessità di adattare le tattiche di trasporto e di rivedere i protocolli di soccorso.

Il ruolo della medicina militare

I medici militari si trovano a dover agire in condizioni estremamente diverse da quelle della medicina civile. L’approccio alla cura deve essere pragmatico, adattandosi alle risorse limitate e ai rischi di attacco. I medici sul campo sono addestrati a eseguire solo le manovre indispensabili, poiché trattamenti complessi risultano spesso impraticabili. Inoltre, il ruolo del medico nel contesto militare richiede una comprensione delle dinamiche del combattimento, una competenza essenziale che manca nei professionisti civili, per i quali le tecniche militari risultano per lo più sconosciute.

Una guerra che trasforma i protagonisti

La guerra in Ucraina ha inoltre rivelato la diversità fisica e psicologica dei combattenti, modificando l’immagine del soldato come giovane e in ottima forma. La composizione delle truppe oggi include persone di età e condizioni fisiche variabili, con limitazioni che richiedono maggiore attenzione nella distribuzione dei ruoli. Questa eterogeneità implica una gestione più oculata e tattiche che tengano conto delle capacità effettive di ciascuno.

Un conflitto in continua evoluzione

Le tattiche di guerra, così come le competenze necessarie, continuano a cambiare a un ritmo serrato sul fronte ucraino. In risposta all’impiego massiccio di armamenti avanzati occidentali, l’esercito russo è obbligato a reinventare le proprie strategie. Questa costante evoluzione richiede flessibilità, ma anche risorse e formazione adeguate, altrimenti difficili da ottenere con i mezzi attuali. La carenza di addestratori qualificati e l’urgenza di adattarsi rapidamente spingono i militari a contare sempre di più sull’improvvisazione, un rischio che evidenzia la complessità di un conflitto che lascia poco spazio per l’errore.

L’esperienza dei soldati sul campo, unita alla riflessione sull’efficacia delle tattiche impiegate, porta alla luce le sfide profonde e strutturali di una guerra che non lascia certezze e che richiede adattamenti continui, mentre la Nato e l’Europa sonnecchiano, la Russia avanza, con sempre più esperienza e qualità nelle proprie tattiche, strategie e dottrine, e i risultati sul campo, dove la Russia avanza senza sosta, sono oramai evidenti.