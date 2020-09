Torturano a morte un riccio per divertimento e pubblicano il video su Instagram: denunciato 14enne

Lo hanno preso a calci, palleggiando come fosse una pallina. Così un riccio è morto, ucciso da dei ragazzini, che poi hanno pubblicato il tutto su Instagram.



Il fatto è accaduto in provincia di Torino, a Ciriè, dove degli adolescenti hanno torturato il povero animale per poi abbandonarlo sui binari della ferrovia, nei pressi del passaggio a livello di via Biaune, perché venisse schiacciato dal treno.

Tutto questo per qualche like in più, probabilmente.

Il primo denunciato per questo atto e un 14enne, uno studente di Barbania, che è stato identificato dai carabinieri.

“L’ho fatto per divertimento”, avrebbe detto ai militari della compagnia di Venaria lo hanno denunciato per uccisione di animale.