TOP delle dispute più insolite dei giocatori di poker – informazioni interessanti per gli utenti di Legiano Casino

Una caratteristica distintiva dei giocatori di poker professionisti è la sete di emozioni. I giocatori sono così desiderosi di vincere che sono disposti ad arrivare alla conclusione di scommesse molto strane. Non si limitano al tavolo da poker. Al contrario, le cose più interessanti accadono al di fuori di esso.

I giocatori possono ottenere centinaia di migliaia di dollari per aver vinto una scommessa. Tuttavia, molto più interessanti e mediatiche sono le scommesse sulla realizzazione di strane sfide e desideri insoliti. I giocatori di poker sono felici di inventare punizioni insolite per chi perde la scommessa.

Peter Eastgate e la sua impresa sul ghiaccio

Nel 2008, il 22enne giocatore danese ha suscitato l'interesse della comunità del poker diventando il più giovane vincitore delle WSOP della storia. L'anno successivo, però, il suo record è caduto. Joe Cada divenne il nuovo campione più giovane. Questo status lo accompagna ancora oggi.

Eastgate è ricordato dagli appassionati di poker per molto più del suo talento di giocatore. Peter vanta un’eccellente forma fisica. Nel 2003 ha scommesso con gli amici che si sarebbe tuffato nelle acque gelide del porto di Islands Brygge in inverno e poi avrebbe corso per tutta Copenaghen innevata fino a casa con i vestiti bagnati.

Peter Eastgate ha percorso una distanza di oltre 4 chilometri dopo la sua nuotata.

La sua gelida impresa ha fruttato 6.000 dollari. Questa era la somma in palio nella scommessa. Eastgate vinse la scommessa e non prese nemmeno un raffreddore dopo l’insolita corsa.

La calvizie di Phil Helmuth

Il re dell’heads-up è sempre stato famoso per le sue dichiarazioni caustiche. Non a caso, si è guadagnato la fama di giocatore di poker più scurrile. Durante il Main Event delle WSOP del 2002 Phil ha pagato per le sue parole.

Helmut ha perso contro il nuovo arrivato Robert Varconi. Questo ha fatto infuriare Phil a tal punto che all'inizio ha criticato lo stile del suo avversario. In seguito giurò di rasarsi la testa se Robert fosse riuscito a vincere il torneo principale della serie.

Inaspettatamente, Robert vinse il Main Event, costringendo Phil Helmuth a mantenere la promessa fatta in precedenza. L’esperto giocatore di poker mantenne la parola data e cambiò radicalmente la sua immagine. Il pubblico era talmente interessato alla controversia che le emittenti del torneo registrarono un forte aumento di spettatori televisivi dopo che Phil Helmut si presentò alla partita successiva calvo.

La controversia sulla tripla eliminazione di Bertrand Grospellier e Evgeny Kachalov

Un’altra conferma che i giocatori di poker non scelgono sempre il denaro. Il giocatore francese Bertrand Grospellier, meglio conosciuto come Elky, ha fatto una scommessa con un amico, Evgeny Kachalov. La scommessa riguardava un’enorme serie online. I giocatori di poker hanno pensato a 3 punizioni per chi avrebbe perso in ogni scommessa.

Elky è riuscita a vincere la prima scommessa, ottenendo più premi in denaro nel corso della serie.

Evgeny Kachalov doveva sollevarsi dal pavimento per 1.000 volte in 12 ore.

Ha sopportato facilmente la punizione perché era in ottima forma fisica.

Nella puntata successiva ha perso contro Grospellier. Alla fine della serie, Kachalov ha ricevuto un premio maggiore. Bertrand ha dovuto pedalare per poco più di 130 chilometri. Il suo percorso è iniziato a Cannes ed è terminato a Sanremo. Nonostante la vittoria, Eugene decise di unirsi al suo compagno. Insieme hanno superato una distanza così impressionante.

L'oggetto della terza scommessa era il numero di punti guadagnati nella classifica della stessa serie. Kachalov vinse di nuovo. Questo significava che il giocatore di poker francese doveva imparare il russo. Grospellier fu all'altezza del compito. Imparò il russo e fu in grado di comunicare in questa lingua all'evento internazionale successivo, che si tenne alle Bahamas.