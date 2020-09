Toro: ancora in A. Mercoledì presentazione cordata pronta all’acquisto

E’ stato un campionato di calcio strano e difficile per tutte le squadre della massima serie italiana, per il Toro forse ancora di più. Una salvezza che fino alle ultime partire non sembrava concretizzarsi ed anche, a febbraio, un cambio di panchina che ha portato Moreno Longo a traghettare la squadra fino a queste ultime partite di campionato.

Un rapporto difficile tra il presidente Urbano Cairo e la tifoseria granata, che si è trascinato in un’annata di contestazioni e prove di forza tra le parti. Ultima puntata di questa telenovela ieri pomeriggio, quando i sostenitori hanno esposto uno striscione di protesta sotto la sede del club.

In questo clima di sfiducia e accuse però, spunta una cordata di imprenditori che sarebbe pronta a presentare una offerta da 100 milioni di euro al presidente Cairo per rilevare la società. L’operazione finanziaria sarà illustrata mercoledì mattina in una conferenza stampa, a Torino, presso il Circolo dell’Innovazione. Il nome del progetto: Taurinorum, a cui viene associato lo storico simbolo del Torino Calcio, ed uno slogan “Il Toro è di chi lo ama”.

Dalla convocazione alla conferenza però non si evince altro, sopratutto chi siano i soggetti finanziari e privat,i che presenteranno la proposta al patron del Torino Fc. Non resta che attendere mercoledì mattina per saperne di più, ma sopratutto si dovrà attendere la risposta di Cairo, il quale ha già dichiarato che “non venderebbe mai” sopratutto per i nove anni in cui ha mantenuto il Toro in serie A,e che fino ad ora ha rispedito al mittente le proposte fatte definendole “inconsistenti”.