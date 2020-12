Torino, capodanno in streaming all’insegna della magia

Sarà in streaming lo spettacolo per salutare il nuovo anno a Torino, che conferma l’appuntamento con Master of Magic Digital Edition. La sera del 30 dicembre dalle ore 18 lo spettacolo sarà trasmetto dalla Mole Antonelliana, con un evento che unirà cinema, magia e solidarietà grazie ai migliori artisti dell’arte magica.

Per partecipare bisogna richiedere, su www.nottedimagia.it, una speciale cartolina che servirà non solo per seguire l’evento ma anche per avere, durante tutto il 2021, una serie di sconti e promozioni.

La serata, presentata da Walter Rolfo con la partecipazione straordinaria di Raul Cremona, si aprirà alle ore 18 con la Magic School Academy, tre ore di lezioni di magia con i maestri Jack Nobile e Skizzo Davide Nicolosi.

Alle 21, con i più grandi artisti in collegamento da tutto il mondo, avrà il via il Gran Gala con numeri di magia, racconti di storie straordinarie e interviste dal vivo.

Come detto non manca la solidarietà con il Mago Sales e Flip Mattia Bidoli, il mago che aiuta i rifugiati del campo profughi in Grecia. L’evento fa parte del programma Natale Solidale e Torino Città del Cinema 2020.