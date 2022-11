La consigliera Tiziana Mossa, candidata Presidente di Circoscrizione 1 alle scorse elezioni amministrative, lascia il gruppo dei Verdi e passa al Movimento 5 Stelle.

“È una decisione che stavo maturando da un po’ di tempo”, dichiara la Consigliera, da qualche mese sempre più coinvolta dal progetto ecologista e sociale del movimento guidato da Giuseppe Conte. “Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica in grado di portare avanti le istanze dell’equità e della giustizia ambientale”.

“Nei giorni scorsi il Presidente Conte ha detto: ” Progressista è chi Progressista fa!” In questa affermazione mi riconosco totalmente, essendomi per anni occupata di politiche ecologiste e di tutela dell’ambiente. Sono convinta che una vera agenda progressista non possa prescindere da temi importanti come la mobilità sostenibile, la salvaguardia del verde, lo stop al consumo di suolo vergine, le politiche a favore della parte più svantaggiata della società, le misure per il rilancio dell’edilizia attraverso l’efficientamento energetico, il contenimento dell’utilizzo di combustibili fossili in favore delle energie rinnovabili e la riduzione delle diseguaglianze sociali finalizzata alla creazione di opportunità di mobilità sociale e di riscatto per tutti.

Proprio per questo ho deciso di aderire al Movimento 5 Stelle, portando il mio contributo e mettendo a disposizione la mia esperienza e competenza nei confronti di temi e battaglie così importanti per la nostra società, che solo il Movimento 5 Stelle dimostra di voler portare avanti”

“Il Presidente Giuseppe Conte ha sempre detto che il nuovo M5S avrebbe dovuto essere accogliente, inclusivo, capace di coinvolgere nel suo percorso tutte quelle forze politiche e quei movimenti culturali interessati a condividere un’agenda politica comune, caratterizzata dai nostri principi. Siamo dunque felici di accogliere nella nostra squadra Tiziana Mossa, che fino ad ora ha dimostrato di condividere quei principi, grazie anche all’ottimo lavoro che sta svolgendo tra i banchi della Circoscrizione 1” – dichiara il Capogruppo del M5S in Sala Rossa Andrea Russi – “Ci aspettiamo e ci auguriamo che sempre più persone possano convincersi a fare questo passo”