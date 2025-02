The Nerve: il più amato cabaret queer di Torino torna a Off Topic

Nel mese dell’amore, non poteva mancare l’appuntamento con The Nerve: il più amato cabaret queer di Torino che torna giovedì 13 febbraio alle ore 20:30, con il suo show dalle mille sfaccettature. Ospitə della serata: la podcaster Manuela Meloni, e lə artistə drag Panthera Virus, Lina Galore, e Heychardonnay.



The Nerve è uno spettacolo dal vivo sempre diverso, un varietà che racconta diverse forme d’arte e di espressione: dal drag (che si tratti di Queens, Kings o Things) alla danza, passando per il canto, il circo, il burlesque e la stand-up comedy. Sul palco, tuttə sono invitatə a raccontarsi attraverso il proprio talento senza la vergogna o la paura di affrontare temi scomodi in maniera inaspettata.

Rispondendo al bisogno della città di Torino di un intrattenimento consapevole e di rottura, The Nerveporta da un anno sul palco dell’OFF TOPIC artistə poliedricə del territorio locale e non solo. In ogni sua data, condivide il suo messaggio di accettazione della differenza e dell’altro con il suo pubblico eterogeneo e affezzionatissimo, contribuendo a creare un safer space.

In un anno di attività, The Nerve è riuscito a diventare uno spazio ambito, attirando anche l’attenzione di artistə da tutta Italia. A febbraio, si aggiungo al cast di resident Manuela Meloni, Panthera Virus, Lina Galore, e Heychardonnay.

Autrice e voce di Mitologia Gettata, Manulea Meloni racconta le straordinarie avventure dei personaggi della cultura classica con ironia e in modo totalmente attuale, concentrandosi sulla loro tragicomicità. Ecco che i re diventano sindaci, Achille un gym-bro e Atena “la presidentessa del club delle fighe di legno”.

Panthera Virus, concorrente di Drag Race Italia Stagione 2, è una bambola dannata con una estetica sensazionalistica. Attinge da un universo fetish e goth, e il suo drag è veicolo di protesta contro ogni tabù, con perfomance che esplorano il trauma e l’erotismo. È la musa vivente di Matteo Carlomusto, fashion designer del brand PORN COUTOURE, che ne muove i fili.

Attuale Next Drag Superstar d’Italia, Lina Galore è conosciuta per il sarcasmo, la lingua tagliente e soprattutto per la consapevolezza politica. I suoi outfit e le sue performance sono commenti affilati, che cercano di sensibilizzare sugli argomenti più disparati, attinenti alla comunità LGBTQIA+ o meno.

Dulcis in fundo, la stella emergente del panorama drag torinese Heychardonnay, un’artista che si pone l’obiettivo di rompere i luoghi comuni e gli stereotipi attorno alla “drag queen da discoteca”. Il 13 febbraio presenterà il suo primo singolo STAAAR, da lei definito una “caramellina hyperpop e self-empowering”.