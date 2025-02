Rimedi quotidiani, salutari e naturali per il benessere psicofisico individuale

Gli attacchi di panico, le preoccupazioni eccessive, i disturbi del sonno ed i dolori al petto sono solo alcuni dei sintomi riconducibili all’ansia. Una condizione debilitante che richiede un trattamento adeguato e un supporto costante. La maggior parte dei farmaci prescritti per la cura di questo disturbo apportano un sollievo momentaneo, ma al tempo stesso provocano degli effetti collaterali che coinvolgono l’organismo umano.

Per questo, vengono consigliati diversi rimedi naturali in grado di completare le terapie farmacologiche e ridurre l’impatto dei sintomi più intensi. Il CBD, in particolare, innalza il livello di serotonina nel cervello tramite l’interazione con i recettori 5-T1HA e altri neurotrasmettitori. L’ansia, se trascurata, può causare numerosi disagi nella vita quotidiana e nei seguenti paragrafi valuteremo i principali benefici delle terapie alternative a base di rimedi naturali.



Gli effetti della serotonina e delle interazioni col sistema endocannabinoide

L’anandamide è il neurotrasmettitore endogeno coinvolto nel processo di regolazione dell’umore e dell’omeostasi del corpo umano. Per stimolare queste reazioni, indispensabili per il benessere psicofisico di qualsiasi persona, vengono prodotti degli appositi endocannabinoidi dal sistema nervoso.

Tali molecole, infatti, inibiscono l’amide idrolasi scongiurando la graduale scomposizione dell’anandamide. Dunque, le proprietà naturali dell’ olio CBD vengono utilizzate per stimolare i recettori che regolano i disturbi dell’umore e alleviano i sintomi principali degli stati d’ansia. I rischi provocati da un evidente peggioramento della salute mentale si riflettono anche su altri aspetti della vita quotidiana, come il sonno, l’appetito o il desiderio sessuale.

Secondo una ricerca pubblicata su l’ autorevole Neurotherapeutics le molecole di CBD interagiscono con recettori della serotonina che producono effetti calmanti ed ansiolitici. Questo neurotrasmettitore, in aggiunta, modula la risposta fisiologica a qualunque stimolo ansiogeno tramite il coinvolgimento diretto dei circuiti neuronali responsabili della regolazione emotiva.



Le conseguenze dell’ansia: una prospettiva medica sull’insonnia

Diversi disturbi del sonno vengono ricondotti agli stati di apprensione generati dagli scarsi livelli di serotonina presenti nell’organismo. Questo fenomeno compromette il regolare ciclo circadiano con inevitabili ricadute sul benessere psicofisico individuale. Per ridurre le conseguenze degli effetti provocati dagli stati di ansietà si possono utilizzare, in seguito ad una consulenza medica, dei prodotti naturali in grado di ripristinare il ritmo biologico e agevolare il riposo notturno. L’olio CBD può riequilibrare l’equilibrio interno attraverso un processo di interconnessione col sistema endocannabinoide ed i recettori CB1 presenti nel sistema nervoso. Questo prodotto, naturale, in pratica, genera una piacevole sensazione di rilassamento e inibisce tutti i fattori che possono compromettere la qualità del sonno.



Metodologie di estrazione e lavorazione dell’olio CBD

Le proprietà distintive del cannabidiolo vengono preservate con un trattamento specifico per i semi di canapa. L’olio CBD, infatti, è il frutto di un’accurata spremitura a freddo tramite pressione meccanica. Questo processo prevede tre fasi di lavorazione:

Raccolta dei semi e preparazione per l’estrazione Pressione meccanica con una modesta produzione di calore Raccolta e rimozione delle impurità