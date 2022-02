Tensioni e scontri tra ultras Napoli e Sconvolts Cagliari

Pre partita molto movimentato a Cagliari dove questa sera si gioca la partita tra il Cagliari e il Napoli. Gli ultras partenopei della Curva A, arrivati nel pomeriggio in Sardegna, hanno sfilato, scortati dalle forze dell’ordine per le strade del capoluogo al grido “Dove sono i nostri nemici?” e “Odio Cagliari”, diretti verso lo stadio. Un gruppo di ultras sardi, gli Sconvolts, con caschi in testa e armati di cinghie e aste ha cercato invece di arrivare a contatto con alcuni ultras azzurri, su viale Trieste, dove si sarebbero verificati i tafferugli.

A quanto si apprende dal sito del ‘L’Unione Sarda’ alcuni appartenenti alla tifoseria napoletana, forse in fuga, ha cercato addirittura di entrare nel palazzo che ospita il giornale ‘L’Unione Sarda’, appunto. Dai video che circolano in rete si vedono in napoletani che stanno girando in corteo per la città. La tensione resta alta.