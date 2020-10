Tennis, nasce il “Comitato per le Finali ATP”

E’ stato approvato dalla giunta comunale lo schema di statuto per il “Comitato per le finali ATP”, autorizzando anche la Sindaca alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Il Comitato per le Finali ATP – che è previsto venga presieduto dal Sindaco pro tempore di Torino e composto da un rappresentante del Presidente della Regione Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante del Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione Italiana Tennis – svolgerà funzioni di coordinamento e monitoraggio in materia di promozione della città e del territorio e, in linea con il piano di promozione generale della Federazione Italiana Tennis e in accordo con l’Association Tennis Professionals, opererà anche per favorire lo sviluppo di attività economiche, sociali e culturali.

Il Comitato avrà sede a Torino ed è prevista l’eventualità, nell’interesse della manifestazione e delle ricadute sul territorio, di consentire la partecipazione anche ad altri soggetti istituzionali locali.

La delibera approvata oggi dalla Giunta passerà ora al vaglio della Sala Rossa per il sì definitivo.