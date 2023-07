Storia della posta: come è nato (e si è evoluto) questo servizio

La posta è un tratto distintivo della società odierna, e i suoi servizi sono funzionali e altamente richiesti ogni giorno da un numero in costante aumento di persone, le quali sono ormai abituate alle raccomandate, alle spedizioni, alle carte di credito prepagate e così via. La tecnologia, tra l’altro, ha aiutato a migliorare gran parte dei processi e delle azioni svolte quotidianamente dal personale impiegato presso le poste di ciascun territorio nazionale. Tuttavia, la storia della posta è antichissima e si tratta di un servizio che si è evoluto per molteplici fattori.

Nel corso degli ultimi decenni, quello che è nato come un servizio cartaceo ha virato sempre di più verso il digitale. È innegabile infatti che l’avvento del fax prima e della posta elettronica poi – e al riguardo segnaliamo questo approfondimento sulla pec mail – abbia rivoluzionato in maniera significativa gli scambi di informazioni e documenti. Ma prima di arrivare all’avvento della digitalizzazione e alla consequenziale nascita della pec mail, è bene approfondire: ecco come è nata la posta e qual è la sua storia.

Le prime forme di servizio postale

Il servizio postale è in attività da praticamente sempre, e lo dimostrano le testimonianze sparse nel mondo antico, risalenti alle primissime civiltà. Dalla Mesopotamia fino all’impero Romano, la posta si è evoluta e la sua storia è in costante aggiornamento da secoli. Di seguito il percorso storico del servizio postale.

La Mesopotamia

In Mesopotamia sono nate le più antiche civiltà mai conosciute, ovvero i Sumeri, gli Assiri e i Babilonesi. Qui è possibile riscontrare l’inizio della storia della posta, poiché si tratta di popolazioni che realizzarono le prime lettere in argilla, nonché le buste per spedire in argilla con delle lettere incise le quali indicavano il destinatario. Queste tavolette primitive erano quindi utilizzate per spedire dei documenti e/o delle lettere, con tanto di sigillo del mittente, e viaggiavano da una zona all’altra del territorio.

L’antico Egitto

Nell’antico Egitto la posta è già in evoluzione, siccome risulta essere maggiormente elaborata come servizio. Infatti, ci sono papiri che dimostrano l’intensa corrispondenza tra i faraoni e i loro vassalli, ma in generale il servizio postale era utile a spedire ordini e disposizioni in qualsiasi zona del regno egiziano. Il trasporto di questi papiri avveniva per via fluviale, e la posta era una prerogativa anche per le persone colte e i commercianti.

La Persia

Uno dei servizi postali che si avvicina parecchio alla situazione contemporanea, è quello indetto da Ciro II di Persia, il quale nel suo impero creò una struttura di smistamento delle lettere. Tale struttura si basava su 24 ore di tratta a cavallo, e alla fine del percorso veniva collocata una scuderia di sosta dove avveniva il passaggio manuale delle lettere, come una vera e propria staffetta. In totale, pare ci fossero ben 111 stazioni e 9 giorni di percorrenza, dunque si trattava di un’ampia ed efficiente copertura postale.

L’antico oriente

Nel secolo XIII A.C., l’impero Cinese nell’antico oriente aveva dato vita ad una solida organizzazione per un servizio postale dall’ampia copertura. In un giorno c’erano corrieri in grado di percorrere 250 miglia, e pare che il cambio del cavallo avveniva al cosiddetto “lazo”, nelle mandrie alle quali si andava incontro durante il tragitto. In questo periodo per la prima volta venne utilizzato il termine “posta”.

La posta nell’impero Romano

Siccome l’impero Romano era composto da un territorio vastissimo, aveva bisogno di un sistema di comunicazione affidabile per tutelare ogni provincia presente. Il primo servizio di posta regolare fu istituito dall’imperatore Augusto: il “Cursus Publicus”. Si trattava di un servizio riservato allo Stato e ai suoi organi, pur essendo i cittadini a sostenere i costi. L’organizzazione era basata sulle strade romane, e il “Miliarium Aureum” rappresentava il punto di partenza della rete postale. Ma l’imperatore Augusto riuscì persino a collegare l’impero romano con gli imperi orientali, grazie ad una rete postale estesa come mai prima. C’erano delle stazioni di scambio durante il tragitto, nonché dei punti di sosta dove alloggiare.