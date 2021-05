“Stiamo costruendo il programma e siamo presenti” Appendino rilancia a Torino i Cinque Stelle

“Stiamo costruendo il programma, siamo presenti sul territorio e insieme a Conte e al nuovo Movimento che si sta costruendo definiremo quella che sarà la road map per le amministrative. E’ chiaro che se avessimo avuto il Movimento nuovo gia’ definito, oggi probabilmente avremmo già il candidato sindaco, le due cose pero’ sono necessariamente correlate. Questo non significa essere fermi, significa essere presenti sul territorio, cosa che abbiamo fatto per 5 anni, e dare risposte alla citta’”. Così, secondo l’ANSA, a margine della consegna da parte del Sermig della Lettera alla Coscienza, la sindaca di Torino Chiara Appendino, che questa sera parteciperà all’incontro dei Cinque Stelle cittadini con i portavoce nazionali, regionali e metropolitani M5s.

“Noi ci presentiamo dopo 5 anni di amministrazione – sottolinea Appendino – e mi fa piacere aver visto anche nel programma di altre forze politiche la continuità rispetto ad alcuni progetti che abbiamo costruito noi. Adesso stiamo parlando di campagna elettorale, ma io sono un sindaco, che sta gestendo una citta’ in piena emergenza e noi dobbiamo porre anche come azione di governo le basi per la ripartenza e siamo concentrati soprattutto su questo. Tutta la questione elettorale – evidenzia – non incide minimamente sulla forza e attenzione che stiamo ponendo sulla nostra principale azione, che e’ amministrativa. Poi – conclude – speriamo di avere presto un quadro da Roma e magari stasera, in questa riunione, capiremo qualcosa di più”