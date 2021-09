Sganga: “Donne in politica sono come Wonder Woman”

“Mi piace pensare a noi donne in politica come delle Wonder Woman che cercano di lottare per i diritti di tutti, per essere riconosciute al pari dei nostri colleghi uomini, per portare la parità dei sessi non solo a parole ma nei fatti” dichiara la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga che nei panni della super eroina si è anche calata davvero, in occasione dell’inaugurazione della mostra ‘Women of Wonder. Donne superpotenti’ al Mufant, il Museo del Fantastico e della Fantascienza. “Grazie al Mufant per avermi dato la possibilità di diventare una supereroina per un pomeriggio”, aggiunge Sganga che ieri ha anche visitato il Mupin, il Museo Piemontese dell’informatica. “Insomma – scherza -, pane per la mia parte più ‘nerd'”.