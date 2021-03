Settimana verde a Moncalieri

Doppio appuntamento green a Moncalieri: nella programmazione on line della biblioteca civica Arduino avranno spazio sia gli eventi e le linee strategiche di “Moncalieri città nel verde”, sia l’approccio #greenthink alla progettazione di edifici.

Mercoledì 31 marzo, alle 18, la pagina facebook della biblioteca @bibliomonc trasmette un video realizzato al Giardino delle Rose dall’associazione Giardino Forbito e dall’Assessorato alla Cultura. Ad accogliere gli spettatori tra le aiuole e le arcate del Giardino: l’assessore alla Cultura Laura Pompeo in veste di guida.

Il 2 aprile alle 18 il Venerdì dello scrittore darà invece la parola a Maurizio Allegranza, architetto e curatore del volume “In paglia, naturalmente”. Un professionista che applica uno sguardo inedito ai temi del costruire e dell’abitare, centrato su soluzioni e materiali attenti alla salute. Una casa sana può cambiarci la vita? Allegranza non ha dubbi nel rispondere di sì a questa domanda: “Questo approccio, attestato peraltro già da un secolo negli Stati Uniti, ha dato corpo a tecnologie costruttive che sono ormai di uso comune in diversi paesi – sintetizza Allegranza – Il fine ultimo è il benessere, sia per noi esseri umani, sia per il pianeta che abitiamo, attraverso la creazione di salubrità, bellezza e armonia. E’ imperativo e urgente inserire in agenda la quesione ecologica: la Terra è la nostra prima casa, mai come oggi satura di inquinanti e rifiuti e avvolta da onde elettromagnetiche sempre più invasive e velenose per tutte le forme di vita”.

Si tratta di temi che all’assessore alla Cultura Laura Pompeo sono molto cari, tanto che alle tematiche green il palinsesto settimanale della biblioteca Arduino dedica un giorno fisso: il mercoledì. “Abbiamo peraltro chiuso da poco l’edizione 2020-21 della nostra rassegna ‘Si può fare’, seguitissima anche se on line, dedicata ai temi dello sviluppo sostenibile – illustra soddisfatta Laura Pompeo – e stiamo lavorando all’appuntamento clou delle nostre strategie verdi: il sesto convegno annuale internazionale ‘Dialoghi sul paesaggio’, che quest’anno si focalizzerà sul tema ‘Parchi, giardini e paesaggi protetti: patrimoni eco-verdi fra cultura e agricoltura’, con grandi esperti da tutta Europa come relatori”. Il 2021 non sarà diverso dagli anni precedenti, in termini di impegno a tutto campo “per la cultura, per la bellezza del nostro territorio, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, agendo sul ruolo che il verde e il paesaggio anche nell’ecosistema urbano e in termini di vivibilità per residenti e visitatori”.