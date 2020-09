Senzatetto a Torino Esposizioni accusano: “Padiglione inadeguato, sporco e senza docce”

Poche ore dopo il trasferimento dall’accampamento davanti a Palazzo di Città al Padiglione V di Torino Esposizioni, i senzatetto denunciano che lo spazio non è adeguato ad ospitarli, visto che è sporco e non ci sono docce.

“Ci hanno promesso un posto pulito, con docce, cibo e tutto il necessario. Invece non c’è nulla”. Sono le parole di una delle persone senza fissa dimora che questa mattina è stata trasportata nell’hub temporaneo al Padiglione V di Torino Esposizioni al Valentino, dopo lo sgombero in piazza Palazzo di Città.

“Abbiamo l’obbligo di stare qui per il tampone, spero che nessuno sia positivo – conclude – I bagni sono in pessime condizioni e sono pochi per tutti noi”. Se qualcuno dovesse risultare positivo al Covid-19 scatterebbe immediatamente la quarantena.

La denuncia dei senzatetto è stata raccolta dal consigliere comunale Aldo Curatella: “La Città questa mattina si è svegliata con lo sgombero delle persone senza fissa dimora in presidio sotto Palazzo Civico. All’enfasi data dalla Sindaca non è seguita l’attenzione della Città”.

“Persone spostate come pacchi, rinchiuse in uno spazio dove non sono presenti docce e lasciati senza coperte. Tutta la gestione è demandata al vicequestore che si sta sostituendo all’Amministrazione Comunale. L’amministrazione si è limitata a mettere la polvere sotto il tappeto, spostando il problema dal Centro Aulico, alla vista di tutti, in periferia nascosti a tutti e con accesso vietato anche ai medici volontari”.