Senza mascherina spaventa e insulta le persone in coda: carabinieri lo immobilizzano con il taser

Un pregiudicato di 22 anni, di origini senegalesi, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per aver aggredito verbalmente alcune persone in coda all’ufficio postale di corso Giulio Cesare, a Torino, Barriera di Milano.

L’uomo avrebbe insultato i presenti, spaventati dal fatto che l’uomo, nonostante l’emergenza Coronavirus, non indossava alcun dispositivo di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento dalla direzione dell’ufficio postale. Il 22enne è apparso in forte stato di agitazione e i militari hanno utilizzato il taser, due volte, sul marciapiede all’esterno dei locali.

L’uomo è rimasto a terra stordito fino all’arrivo di un’ambulanza ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco e le sue condizioni di salute sarebbero buone.

Un video di quanto accaduto sta girando in queste ore sui canali social.