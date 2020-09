Senza fissa dimora davanti al Comune di Torino: “Qui fino a quando non troveranno una sistemazione”

Due giorni fa erano stati sgomberati dai contanair in piazza D’Armi, destinati a loro per affrontare l’inverno. Ora i senza fissa dimora, chiedono un riparo, e lo fanno insidiandosi davanti al Comune di Torino. Il presidio di piazza D’Armi viene allestito ogni anno per l’emergenza freddo, ma quest’anno per via del Coronavirus, si è deciso di prolungare tale assistenza fino a due giorni fa, quando il campo è stato chiuso, anche perché era quasi impossibile evitare rischi sanitari.

Cosi, le persone che viveno li, si sono recate in piazza Palazzo di Città; “Non andremo via da qui fino a quando non ci troveranno una sistemazione” hanno dichiarato ieri nel sit- in di protesta. Alcune associazioni portano loro il cibo nell’attesa che si trovi una soluzione; i senza fissa dimora sono in questo momento, la fascia più vulnerabile e più ad alto rischio della popolazione italiana.