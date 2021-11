Scritte sul Comune contro l’amministrazione. Lo Russo: “Andiamo avanti con determinazione”

Scritte sui muri di Palazzo di Città sono comparse nella notte contro la nuova amministrazione comunale.

“Cambia l’amministrazione ma non la minestra” “Pd=Merda” si legge in alcune delle scritte sulle colonne del palazzo. Mentre in un’altra in rosso si rilancia un corteo per il prossimo 3 dicembre.

Subito il commento del sindaco Lo Russo: “Palazzo civico è di tutte e tutti i torinesi. Imbrattarlo con insulti è un’offesa a tutta la comunità. Ancora una volta di notte, imbrattano e insultano. E noi cancelleremo le scritte e andremo avanti con la determinazione di fare il bene di Torino.

Non è la violenza verbale e il vandalismo a fermare l’amministrazione, proseguiremo con la stessa passione e continueremo a preferire il dialogo e il confronto”.