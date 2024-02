Scoprire il Fascino dell’Eleganza: Un Soggiorno Indimenticabile all’Hotel Genova Liberty

Con l’arrivo della bella stagione si ritorna a voler andare in giro. Le mete urbane d’arte restano tra le più gettonate. Una città può essere scoperta sotto tanti punta di vista. Una proposta interessante? Scoprire Genova sotto il suo aspetto Liberty, facendo un tuffo all’inizio del Ventesimo secolo. Ecco qualche suggerimento per visitarla seguendo questo insolito percorso.

Immersi nel Liberty

Per immergersi in una Genova degli inizi del Novecento partiamo dalla scelta della location dove dormire: l’ Hotel Genova Liberty . Nonostante abbia avuto un processo di ristrutturazione nel 2016 mantiene i suoi elementi caratteristici dell’epoca. Massimo comfort unito dalle moderne innovazioni ma anche ai vantaggi dei palazzi d’epoca: i soffitti alti e ariosi e pareti spesse. Le 19 camere hanno splenditi decorazioni sul soffitto, tipico dell’architettura liberty.

Svegliarsi nella Genova storica, in un palazzo d’arte ricco di comfort è una coccola che merita di essere vissuta. Dopo una buona colazione in questo hotel è ora di un po’ si shopping in Via XX Settembre, ricca di ogni genere di negozi.

Alla Scoperta della Genova liberty

Spazio quindi alla visita della Genova Liberty per questo soggiorno tematico. Ecco qualche spunto da cui partire. Partiamo dall’hotel stesso: Sito in pieno centro cittadino, in via xx settembre l’ hotel si trova in uno dei palazzi storici di Genova: Palazzo Zuccarino Cerrutt. Nella stessa via si potranno ammirare i palazzi dell’inizio del Novecento, emblemi della libertà espressiva di quell’epoca. In Via XX Settembre, 29 potrete ammirare il Palazzo dei Giganti, opera architettonica del Carbone.

Da visitare anche lo scalone eclettico del Bristol Palace a cui, si dice, si sia ispirato Alfred Hitchcock per Vertigo, sua opera cinematografica. Fra i palazzi da visitare ricordiamo ancora Palazzo Zuaccarino, del 1907 e l’architetto Coppedè fu anche il realizzatore dell’Esposizione Internazionale di Genova del 1914, emblema dello stile liberty.

Parte quindi proprio da Via XX Settembre, dove si trova l’Hotel Genova Liberty questo viaggio nella Genova di inizi Novecento dove visiterete palazzi sontuosi, il Castello MacKenize, Il Mercato Carmine e la funicolare Sant’Anna. Un viaggio coinvolgente che vi farà scoprire Genova da un nuovo punto di vista.