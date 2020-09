Scanderebech: “Sacchetti pane e verdura contro la violenza sulle donne”

In commissione comunale in videoconferenza a Torino è stata presa in esame la proposta di mozione della Consigliera Scanderebech sulla possibilità di distribuire alla vendita di prossimità quali ad esempio panetterie e mercati dei sacchetti per contenere pane, frutta e verdura con le indicazioni dei servizi attivi della città in emergenza coronavirus e del numero verde 1522 attivo anch’esso tuttora. Sono intervenuti gli Assessori Giusta e Sacco.

Dichiara la Consigliera Scanderebech: “Un dato positivo è che a distanza di qualche settimana vi sia un 20% in più di donne che ha usufruito del servizio offerto dal Telefono Rosa, infatti la riduzione delle chiamate è passata dal 53% al 28 marzo, al 33% dato aggiornato odierno”.

Continua Scanderebech: “Purtroppo per molte donne la violenza è pane quotidiano. Per questo ho associato la mia idea al sacco del pane. Il pane, infatti, arriva ogni giorno sulle tavole delle famiglie, perciò utilizzare la sua catena di distribuzione costituisce un metodo efficace per pubblicizzare i numeri dei Centri antiviolenza e per operare una prima opportuna sensibilizzazione della popolazione sul tema della violenza e sui servizi offerti alle donne. Per questo motivo con tale mozione chiedo che si possa entrare nelle case, come peraltro il Comune aveva già fatto in Barriera di Milano un anno fa.”

Conclude Scanderebech: “La mozione è stata liberata per il Consiglio Comunale e spero avrà una votazione unanime, vista la delicatezza e sensibilità del tema”.