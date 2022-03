Santa Giulia, cittadini rimuovono rastrelliere bici per far posto ad auto. Chieste comunicazioni in Sala Rossa

L’iniziativa spontanea dei residenti di via Santa Giulia che ieri sera hanno rimosso delle rastrelliere per biciclette appena installate dagli operai della ditta incaricata per avere più parcheggi per le auto è al centro delle polemiche in queste ore.

Soprattutto perchè in alcune interviste il portavoce del comitato ha affermato che aveva interpellato il Comune “in tutti i modi” e di essere stato assicurato che l’installazione delle rastrelliere si sarebbe fermata, “ma non è stato così”.

La vicenda è al centro della richiesta di comunicazioni in Sala Rossa depositata dal capogruppo M5s Andrea Russi: “I fatti avvenuti ieri in via Santa Giulia sono di una gravità inaudita e la circostanza non smentita né dall’assessore Foglietta né dal Sindaco Lo Russo, i quali, a oltre 24 ore dal fatto increscioso, si nascondono dietro un assordante silenzio. Lunedì chiederemo comunicazioni in aula”, afferma Russi, che prosegue: “Cosa aspettano a condannare il gravissimo comportamento e a procedere con l’immediato ripristino delle rastrelliere? Non è che esistono indicibili promesse elettorali da dover rispettare? Noi, dal canto nostro, chiederemo di verificare che non sia stato commesso alcun reato e ci batteremo fino in fondo perchè le rastrelliere vengano regolarmente installate.”